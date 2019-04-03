2019-04-03T13:23:12+03:00
Общество

В Югре после таяния снега начнётся обработка территорий от клещей

Возбудители клещевых болезней передаются человеку в первые минуты присасывания
Алена Кульмухаметова
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В Югре после таяния снега начнётся обработка от клещей. Фото с сайта pixabay.comВ Югре после таяния снега начнётся обработка от клещей. Фото с сайта pixabay.com
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По данным еженедельного эпидмониторинга за «клещевыми» инфекциями с начало года по состоянию на 1 апреля по Ханты–Мансийскому автономному округу-Югре случаев присасывания клещей не зарегистрировано.

Как сообщили специалисты Роспотребнадзора Югры, с начала 2019 года вакцинацией против клещевого вирусного энцефалита охвачено 17888 человека, в числе которых 6466 детей.

Проведение акарицидных обработок в автономном округе начнется после стаивания снега. Деньги на эти работы уже выделены. Обработке, которая происходит в три этапа, подвергнут территории образовательных учреждений, общественных мест, парков, мест отдыха.

Напомним, клещевой энцефалит - это тяжелейшее инфекционное заболевание, которое передаётся человеку от энцефалитных клещей. Вирус пробирается в головной и спинной мозг взрослого или ребёнка, вызывает сильную интоксикацию и поражает ЦНС. Тяжёлые энцефалитные формы без своевременного лечения способны привести к параличу, умственным расстройствам и даже летальному исходу.

Возбудители клещевых болезней передаются человеку в первые минуты присасывания в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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