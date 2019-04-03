2019-04-03T12:58:54+03:00
Общество

В Югре стартовал конкурс губернаторских грантов

Одна организация вправе представить не более одной заявки каждому направлению
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовал конкурс губернаторских грантов . Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Югре стартовал конкурс губернаторских грантов . Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Приём заявок на первый в этом году конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона на предоставление грантов губернатора Югры на проекты по развитию гражданского общества уже начался.

Как сообщают организаторы, на конкурс могут быть представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций по следующим направлениям: наука, образование и просвещение; молодежная политика; культура и искусство; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка коренных малочисленных народов Севера; защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; охрана окружающей среды и защита животных.

Заявки на участие в конкурсе предоставляется в Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу: грантгубернатора.рф. Одна организация вправе представить не более одной заявки каждому направлению.

Добавим, на сегодняшний день поступило 60 заявок от НКО. Прием заявок на соискание губернаторского гранта будет проводиться до 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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