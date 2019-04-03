2019-04-03T12:47:55+03:00
Общество

Сургут поддержал международную акцию «Зажги синим»

Аутизм встречается у мальчиков почти в пять раз чаще
Алена Кульмухаметова
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Сургут поддержал международную акцию «Зажги синим». Фото с сайта администрации города СургутСургут поддержал международную акцию «Зажги синим». Фото с сайта администрации города Сургут
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Сургутская филармония и ЖК «Жемчужина Югры» поддержали Международную акциию«Зажги синим», приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Как сообщает администрация Сургута, в этот вечер фасады зданий были подсвечены синим светом.

В поддержку акции «Зажги синим» для детей с нарушением развития аутистического спектра, их родителей и других горожан на площади перед филармонией сургутяне выпустили в небо тысячи синих шаров.

Синий цвет был выбран не случайно. По статистике, аутизм встречается у мальчиков почти в пять раз чаще, чем у девочек. Поэтому ООН и выбрала в качестве символа синий цвет в поддержку мальчиков с диагнозом «аутизм».

ИСТОЧНИК KP.RU

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