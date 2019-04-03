Сургут поддержал международную акцию «Зажги синим»
Сургутская филармония и ЖК «Жемчужина Югры» поддержали Международную акциию«Зажги синим», приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.
Как сообщает администрация Сургута, в этот вечер фасады зданий были подсвечены синим светом.
В поддержку акции «Зажги синим» для детей с нарушением развития аутистического спектра, их родителей и других горожан на площади перед филармонией сургутяне выпустили в небо тысячи синих шаров.
Синий цвет был выбран не случайно. По статистике, аутизм встречается у мальчиков почти в пять раз чаще, чем у девочек. Поэтому ООН и выбрала в качестве символа синий цвет в поддержку мальчиков с диагнозом «аутизм».
ИСТОЧНИК KP.RU