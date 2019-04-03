СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-03T12:42:57+03:00

В Югре с начала года случаев бешенства не зарегистрировано. Фото из соцсети ВКонтакте

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По данным ветеринарной службы Югры в 2017 году вакцинировано 19649 собака и 12463 кошек. При этом ежегодно в автономном округе в связи с укусами животными обращается около 3800 югорчан.

Как сообщает Роспотребнадзора Югры, в 2018 год за медпомощью в виде прививок после укусов животными обратились 3879 человек. С 2012 года по настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре случаев бешенства среди людей не зарегистрировано, однако, в 2018 году регистрировалось случаи бешенства среди домашних (собака) и диких животных (лисица) на территории Кондинского района и Ханты-Мансийска. Тогда вводились карантинные мероприятия.

Напомним, бешенство - острое инфекционное заболевание человека и животных, которое до настоящего времени остается неизлечимым. Возбудитель заболевания – вирус, заражение которым происходит при укусе или нанесении царапин больным животным, а также при попадании слюны больного животного на кожу или слизистые человека. Особенно опасны укусы в голову, лицо, шею, пальцы рук.

ИСТОЧНИК KP.RU