2019-04-03T12:02:17+03:00
Происшествия

В Сургутском районе задержан сотрудник организации, обокравший предприятие на четверть миллиона рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе задержан сотрудник организации, обокравший предприятие на четверть миллиона рублейВ Сургутском районе задержан сотрудник организации, обокравший предприятие на четверть миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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Сургутские оперативники задержали 32-летнего мужчину за кражу имущества. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в начале октября в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работников службы безопасности нефтедобывающей организации о хищении имущества на сумму более 250 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний работник данной организации. Мужчина пояснил, что решил похитить контролеры, чтобы в дальнейшем их реализовать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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