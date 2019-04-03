СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-03T12:02:17+03:00

В Сургутском районе задержан сотрудник организации, обокравший предприятие на четверть миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

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Сургутские оперативники задержали 32-летнего мужчину за кражу имущества. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в начале октября в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работников службы безопасности нефтедобывающей организации о хищении имущества на сумму более 250 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний работник данной организации. Мужчина пояснил, что решил похитить контролеры, чтобы в дальнейшем их реализовать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU