В Когалыме владельцам брошенных авто пригрозили штрафами

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-03T11:55:24+03:00

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«Забытый» владельцами транспорт вновь под пристальным вниманием властей Когалыма. Горожанам предлагают самим эвакуировать автохлам, в противном случае, им придётся раскошелиться на штраф.

Автовладельцам власти напоминают о том, что гостевые автостоянки, расположенные во дворах жилых микрорайонов, не предназначены для парковки автомобилей после ДТП, хранения разукомплектованных транспортных средств и не имеющих государственных регистрационных знаков.

Как рассказал начальник отдела городского хозяйства управления ЖКХ Когалыма Александр Проскуряков, владельцы таких авто нарушают правила благоустройства и санитарного состояния городской жилой зоны, кроме того, многократно увеличиваются риски возникновения несчастных случаев, в том числе пожаров.

- С приходом весны владельцы «подснежников», которые жаловались, что не могут в зимний период эвакуировать транспортные средства, должны вывезти их к месту хранения - в гараж, либо на автостоянку. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности, - пояснил Александр Проскуряков.

С начала года в рамках рейдовых мероприятий специалистами ЖКХ во дворах города были выявлены четыре подобных транспортных средства. Собственники трех автомобилей были установлены и после проведения профилактических бесед самостоятельно вывезли свое имущество, личность четвертого устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU