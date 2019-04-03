СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-03T11:46:07+03:00

В Югре принимают заявки на региональный чемпионат «Абилимпикс». Фото с сайта "Абилимпикс"

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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал IV региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он пройдет в Югре 12-13 сентября 2019 года.

По информации организаторов, принять участие в чемпионате могут югорчане с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по трём категориям: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Компетенции регионального чемпионата определяются в соответствии с перечнем компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс» и формируются на основе представленных заявок (не менее 5 участников в компетенции).

Подробная информация о чемпионате размещена на сайте и на сайте в разделе «Абилимпикс».

ИСТОЧНИК KP.RU