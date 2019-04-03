Вартовчанина судят за ложь о бомбе в автобусе
Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в июле 2017 года подсудимый, будучи пьяным, находился в салоне рейсового автобуса, следующего маршрутом Излучинск-Нижневартовск. Из хулиганских побуждений, с целью вызвать панику у пассажиров, сообщил о заложенной в салоне автобуса бомбе.
На место происшествия были вызваны экстренные службы и полиция. После проведения всех необходимых мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.
Злоумышленник дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU