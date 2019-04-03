СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-03T11:00:52+03:00

Вартовчанина судят за ложь о бомбе в автобусе. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в июле 2017 года подсудимый, будучи пьяным, находился в салоне рейсового автобуса, следующего маршрутом Излучинск-Нижневартовск. Из хулиганских побуждений, с целью вызвать панику у пассажиров, сообщил о заложенной в салоне автобуса бомбе.

На место происшествия были вызваны экстренные службы и полиция. После проведения всех необходимых мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.

Злоумышленник дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU