Спектакль Няганского театра дважды представлен на сцене Большого театра кукол

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-03T10:56:13+03:00

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Российский Год театра в Югре ознаменован очередным достижением в этой сфере. Спектакль Няганского театра юного зрителя «Я есть» признан лучшим по итогам первого международного фестиваля для детей и подростков «Маленький сложный человек», состоявшегося в Санкт-Петербурге.

Постановка была представлена дважды на сцене Большого театра кукол Санкт-Петербурга. Спектакль повествует о проблеме отцов и детей, противостоянии двух образов жизни, невозможности выбора между любимой девушкой и лучшим другом. Из постановки зрители узнали, что дружба может оказаться хорошо замаскированной любовью, что нужно решиться сделать шаг, даже если не уверен в результате и главное – как бы ни было трудно, сказать: «Я есть!», и тебя услышат.

По итогам фестиваля югорский спектакль не только одержал победу, но и вошел в лонг-лист самых заметных спектаклей сезона 2017/18 Российской национальной премии «Золотая маска».

Стоит отметить, что Няганский театр юного зрителя боролся за лидерство наряду с театральными коллективами из регионов России, Литвы и Греции.

Напомним, драматургическая лаборатория в округе состоялась в марте 2017 года, в рамках которой подростки Нягани писали пьесы. Были выбраны шесть лучших пьес, по которым и поставлен спектакль «Я есть».

ИСТОЧНИК KP.RU