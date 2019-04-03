2019-04-03T10:51:12+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске молодой уголовник без прав угнал «УАЗ-Патриот», чтобы покататься

У автомобиля не было сигнализации
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске молодой уголовник без прав угнал «УАЗ-Патриот», чтобы покататьсяВ Ханты-Мансийске молодой уголовник без прав угнал «УАЗ-Патриот», чтобы покататьсяФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть отделения полиции Ханты-Мансийска обратился 38-летний житель окружной столицы с заявлением об угоне автомобиля «УАЗ-Патриот».

Выяснилось, что угнанный автомобиль был припаркован возле дома по месту жительства заявителя. Машина не была оборудована противоугонной системой. Этим воспользовался злоумышленник, который ранним утром проник в салон автомобиля, завел его и поехал кататься по улицам города.

Вскоре внедорожник был задержан экипажем ГИБДД на одной из улиц города. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый за подобное преступление 22-летний мужчина, который водительского удостоверения не имеет и никогда его не получал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Угонщику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Автомобиль помещен на штрафную стоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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