В Нижневартовске взвоют сирены

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-03T10:39:14+03:00

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Жителей и гостей Нижневартовска просят сохранять спокойствие в период запуска электросирен. Он состоится 4 апреля ориентировочно в 16 часов для проверки готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как сообщили в администрации города, проверка проводится в целях подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному периоду. Сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания населения в случае чрезвычайной ситуации.

Вартовчанам не следует пугаться и устраивать панику по этому поводу. Добавим, что подобные мероприятия проходят сейчас по всему округу.

ИСТОЧНИК KP.RU