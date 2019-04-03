2019-04-03T10:39:14+03:00
Общество

В Нижневартовске взвоют сирены

Горожан просят не пугаться
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске взвоют сирены. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске взвоют сирены. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Жителей и гостей Нижневартовска просят сохранять спокойствие в период запуска электросирен. Он состоится 4 апреля ориентировочно в 16 часов для проверки готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как сообщили в администрации города, проверка проводится в целях подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному периоду. Сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания населения в случае чрезвычайной ситуации.

Вартовчанам не следует пугаться и устраивать панику по этому поводу. Добавим, что подобные мероприятия проходят сейчас по всему округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчанка прописала в своём доме трёх мужчин из солнечного зарубежья
В Югре после таяния снега начнётся обработка территорий от клещей
В Югре стартовал конкурс губернаторских грантов
В Радужном с «синтетикой» задержали наркомана
Сургут поддержал международную акцию «Зажги синим»
В Югре с начала года случаев бешенства не зарегистрировано
В Сургутском районе задержан сотрудник организации, обокравший предприятие на четверть миллиона рублей
В Когалыме владельцам брошенных авто пригрозили штрафами
В Югре принимают заявки на региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Ханты-Мансийске от высокой температуры скончался маленький ребёнок
Вартовчанина судят за ложь о бомбе в автобусе
Спектакль Няганского театра дважды представлен на сцене Большого театра кукол
В Ханты-Мансийске молодой уголовник без прав угнал «УАЗ-Патриот», чтобы покататься
Сургутянин украл из квартиры золото на 110 тысяч рублей
В Нижневартовске устранили последствия сильного ветра
Музей чёрного лиса в Сургуте обновил экспозицию
В Югорске шесть сотрудников больницы наказаны за хранение детского питания в морге