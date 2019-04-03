Сургутянин украл из квартиры золото на 110 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-03T09:57:54+03:00

Злоумышленник уже был судим

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На дерзкую кражу решился житель Сургута в чужой квартире. Он завладел золотыми изделиями на кругленькую сумму.

Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Находясь в квартире пострадавшей, мужчина похитил золотые изделия общей стоимостью 110 000 рублей. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 27, из них: 2 угона, 5 краж и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU