2019-04-03T09:57:54+03:00
Происшествия

Сургутянин украл из квартиры золото на 110 тысяч рублей

Злоумышленник уже был судим
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На дерзкую кражу решился житель Сургута в чужой квартире. Он завладел золотыми изделиями на кругленькую сумму.

Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Находясь в квартире пострадавшей, мужчина похитил золотые изделия общей стоимостью 110 000 рублей. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 27, из них: 2 угона, 5 краж и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчанка прописала в своём доме трёх мужчин из солнечного зарубежья
В Югре после таяния снега начнётся обработка территорий от клещей
В Югре стартовал конкурс губернаторских грантов
В Радужном с «синтетикой» задержали наркомана
Сургут поддержал международную акцию «Зажги синим»
В Югре с начала года случаев бешенства не зарегистрировано
В Сургутском районе задержан сотрудник организации, обокравший предприятие на четверть миллиона рублей
В Когалыме владельцам брошенных авто пригрозили штрафами
В Югре принимают заявки на региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Ханты-Мансийске от высокой температуры скончался маленький ребёнок
Вартовчанина судят за ложь о бомбе в автобусе
Спектакль Няганского театра дважды представлен на сцене Большого театра кукол
В Ханты-Мансийске молодой уголовник без прав угнал «УАЗ-Патриот», чтобы покататься
В Нижневартовске взвоют сирены
В Нижневартовске устранили последствия сильного ветра
Музей чёрного лиса в Сургуте обновил экспозицию
В Югорске шесть сотрудников больницы наказаны за хранение детского питания в морге