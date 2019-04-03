2019-04-03T09:54:08+03:00
Общество

В Нижневартовске устранили последствия сильного ветра

Никто из горожан не пострадал
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске устранили последствия сильного ветра. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске устранили последствия сильного ветра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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О сорванных крышах с домов, падающих дорожных знаках, вырванных с ворот петель и других ЧП сообщали в соцсетях жители Югры. Виной всем происшествиям стал сильный порывистый ветер до 26 метров в секунду.

Накануне, коммунальные службы Нижневартовска оперативно устранили последствия непогоды. Отметим, что все службы были готовы к происшествиям.

Дежурному ЕДДС по телефону 112 жители города сообщали о падении дорожных знаков и технических неполадках в работе светофоров. Бригады обслуживающей организации оперативно выезжали на место и восстанавливали объекты.

Сообщение о сорванных ветром железных листах с крыши дома поступило из поселка Дивный. Припаркованные рядом автомобили, а также люди не пострадали. Имуществу граждан в квартирах ущерб не причинен.

- Бригада нашего предприятия оперативно выехала на место. Провела необходимые мероприятия, чтобы не допустить негативных последствий. Сегодня мы определили подрядную организацию, которая применяя все соответствующие технологии займется восстановлением кровли дома, - рассказал директор «ПРЭТ №3» Анатолий Соколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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