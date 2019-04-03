2019-04-03T09:39:04+03:00
Общество

Музей чёрного лиса в Сургуте обновил экспозицию

Выставку успели посетить более двух тысяч сургутских ребят
Алена Кульмухаметова
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Музей чёрного лиса в Сургуте обновил экспозицию. Фото с сайта администрации города СургутМузей чёрного лиса в Сургуте обновил экспозицию. Фото с сайта администрации города Сургут
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Презентация обновленной экспозиции «Музей Черного Лиса» прошла в историко-культурном центре «Старый Сургут» 28 марта.

Экспозиция дополнена фигурами-манекенами в полный рост: воевода с царской грамотой, мастерица с традиционной игольницей в руках, коренной житель Севера с пушным товаром, купец, выбирающий мех. Как рассказали авторы проекта, юные и взрослые посетители смогут примерить очки виртуальной реальности и через компьютерную игру изучить традиции и историю родного края. Также на детской площадке музея появились новые игровые элементы с головоломками и загадками о главном символе города – Черном Лисе.

Напомним, открытие экспозиции состоялось в сентябре 2018 года. За это время выставку уже успели посетить более двух тысяч сургутских ребят. Проект «Дом Черного Лиса» – победитель международного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики», лауреат III степени III Всероссийского конкурса в области событийного туризма в номинации «Культура».

Добавим, что Музей Черного Лиса работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника и вторника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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