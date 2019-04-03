СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-03T09:22:49+03:00

В Югорске шесть сотрудников больницы наказаны за хранение детского питания в морге. Фото с сайта pixabay.com

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Шесть сотрудников Югорской городской больницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры привлекли к дисциплинарной ответственности за хранение просроченного детского питания в одном из помещений здания местного морга.

Напомним, 25 марта депутат городской Думы города Югорск опубликовал пост с фото и видео на своей странице в Фейсбук о том, что в прощальном зале городского морга хранится около трёх тонн детского питания и каш на полтора миллиона рублей. Были организованы проверки правоохранительными органами. Позже власти заявили, что питание просроченное и ожидает в морге утилизации.

Накануне директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский сообщил, что найдены виновные в этом инциденте и они понесли дисциплинарную ответственность.

- Шесть сотрудников, в том числе заместитель руководителя Югорской городской больницы по итогам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. В данном случае, к взысканию, - сказал директор ведомства.

При этом у департамента здравоохранения ХМАО претензий к главному врачу Югорской городской больницы Андрею Маренко по данному инциденту нет.

По словам Алексея Добровольского, главврачу приходится разгребать "наследство", оставленное прошлым главврачом, руководившем учреждением с октября 2015 года по август 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU