Вартовчанин снял с чужой карты десять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-03T08:59:38+03:00

Кража произошла во время застолья

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Очередное «пьяное» преступление произошло в Югре. Собутыльник воспользовался доверием приятеля и выкрал его банковскую карту.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске установлен подозреваемый в краже денег. Как стало известно, 43-летний мужчина вместе с заявителем распивали спиртные напитки в квартире последнего. Вследствие подозреваемый похитил банковскую карту потерпевшего и обналичил ее на 10 000 рублей. У похитителя имеется судимость за кражу. Правоохранителями возбуждено уголовно дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений: убийство, мошенничество, 3 кражи и незаконная рубка лесных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU