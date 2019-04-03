2019-04-03T08:55:55+03:00
Общество

В Сургутском районе на период паводка запасаются продуктами

Без хлеба население не останется
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе на период паводка запасаются продуктами. Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском районе на период паводка запасаются продуктами. Фото с сайта pixabay.com
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Администрация Сургутского района договорилась с бизнесменами о бесперебойном обеспечении отдаленных поселков муниципалитета продовольствием. В магазинах поселений Лямино, Сытомино и Локосово, перед тем как там разведут понтонные переправы на период ледохода, создадут стратегический запас продуктов.

Как пояснили в администрации, в продовольствие будет как длительного, так и короткого хранения. При этом отмечается, что продукты с небольшим сроком годности будут продавать первыми.

- В конце 2018 года были заключены соглашения между администрацией района и всеми торговыми точками, всеми предпринимателями, находящимися в поселениях Лямино, Сытомино, Локосово, о том, что в период отсутствия дорожно-транспортного сообщения между этими населенными пунктами, на тот момент, когда будут разводить переправы, мы заранее уведомляем предпринимателей, и они осуществляют завоз продуктов минимум на 7-10 дней для того, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей этих населенных пунктов продуктами питания, – рассказал председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев.

Хлеб также не исчезнет из магазинов. В Лямино и Сытомино есть собственные пекарни. Запас продуктов в магазинах будет минимум на неделю.

Когда именно будет разведен понтонный мост пока не сообщается. Эту информацию в администрацию представители компании «Северавтодор», отвечающей за переправу, предоставят заранее, сообщает «СуртгутИнформТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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