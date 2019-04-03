2019-04-03T08:32:13+03:00
Происшествия

В Сургуте на «Peugeout» насмерть разбилась молодая женщина

Смертельная авария случилась вечером
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на «Peugeout» насмерть разбилась молодая женщина. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Сургуте на «Peugeout» насмерть разбилась молодая женщина. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла водитель одной иномарки и пострадал водитель другого авто случилось 2 апреля в Сургуте.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, на Нефтеюганском шоссе около восьми вечера в Сургуте столкнулись автомобили «Audi Q7» и «Peugeout», за рулём которого находилась 37-летняя женщина.

В результате происшествия, водитель автомобиля «Peugeout» скончалась на месте, 21-летний водитель автомобиля «Audi Q7», получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и семь – получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и четыре – за повторное управление с признаками опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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