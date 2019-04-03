2019-04-03T07:51:27+03:00
Происшествия

В Когалыме задержан иностранец с поддельным паспортом РФ

Мужчине предстоит объяснить появление лжедокумента
Алена Кульмухаметова
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Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы Когалыма, находясь на маршруте патрулирования на улице Строителей, выявили 26-летнего гражданина республики Узбекистан, который предъявил российский паспорт, содержащий признаки подделки.

При проверке по базам данных было установлено, что указанный документ на имя предъявителя не выдавался.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Преступление выявлено в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства на территории Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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