2019-04-03T07:10:29+03:00
Общество

Погода в Югре 3 апреля: +3 градуса и переменная облачность

Местами по округу ожидается мокрый снег
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 3 апреля: +3 градуса и переменная облачность. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 3 апреля: +3 градуса и переменная облачность. Фото с сайта pixabay.com
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В среду 13 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+6 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -3,+ 1 градусов.

В Нижневартовске ясная без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -2, +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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