Полицейские Югры задержали тюменца, обманувшего 93 дольщика из разных городов России

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-02T16:37:12+03:00

Сумма украденных денег пока не сообщается

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Житель Тюмени безбедно жил на деньги дольщиков и даже не планировал строить им уютные дома. Мужчина был задержан полицейскими Югры.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Тюмени, являющегося руководителем строительной компании, который похитил у дольщиков деньги в особо крупном размере.

Следователями установлено, что директор одной из фирм, занимающихся строительством многоэтажного жилого дома в Нефтеюганске, начиная с апреля 2014 года по март 2016 года, использовал часть взносов участников долевого строительства. Дом так и не был построен.

Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 93 участника долевого строительства. Это жители Тюмени, Челябинска, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Данные уголовные дела соединены в одно производство.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU