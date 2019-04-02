СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-02T16:28:55+03:00

Ханты-Мансийск внедряет умные системы в сфере ЖКХ. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Горожане получат возможность одними из первых в стране оценить преимущества новых сервисов

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Столица Югры вошла в перечень пилотных городов ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Умный город». Соглашение о реализации проекта будет подписано до конца апреля.

В рамках проекта «Умный город» Ханты-Мансийск станет площадкой тестирования передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.

Правительство Югры и администрация Ханты-Мансийска разработали план внедрения проекта «Умный город» на территории муниципалитета рассчитанный до 2024 года. Так, среди проектов, планируемых к реализации — модернизация уличного освещения, внедрение «умных» систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, развитие существующей системы городского видеонаблюдения и системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, внедрение системы мониторинга сбора, транспортирования, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности и другие.

Напомним, в 2018 году в Ханты-Мансийске реализован первый этап аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU