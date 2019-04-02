Ханты-Мансийск внедряет умные системы в сфере ЖКХ
Столица Югры вошла в перечень пилотных городов ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Умный город». Соглашение о реализации проекта будет подписано до конца апреля.
В рамках проекта «Умный город» Ханты-Мансийск станет площадкой тестирования передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.
Правительство Югры и администрация Ханты-Мансийска разработали план внедрения проекта «Умный город» на территории муниципалитета рассчитанный до 2024 года. Так, среди проектов, планируемых к реализации — модернизация уличного освещения, внедрение «умных» систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, развитие существующей системы городского видеонаблюдения и системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, внедрение системы мониторинга сбора, транспортирования, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности и другие.
Напомним, в 2018 году в Ханты-Мансийске реализован первый этап аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
ИСТОЧНИК KP.RU