В Радужном за пьяную езду осудили очередного водителя
Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, и имеющим судимость за управление авто в состоянии опьянения.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, в феврале 2018 года будучи осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в январе 2019 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, но был задержан сотрудниками ДПС.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
Отметим, что за прошлую неделю Госавтоинспекторами Югры было задержано 125 водителей за управление транспортом с признаками опьянения. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортным средством с признаками опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU