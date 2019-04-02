СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-02T16:12:26+03:00

В Радужном за пьяную езду осудили очередного водителя. Фото с сайта прокуратуры Югры

У мужчины года не прошло от последнего правонарушения

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Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, и имеющим судимость за управление авто в состоянии опьянения.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, в феврале 2018 года будучи осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в январе 2019 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, но был задержан сотрудниками ДПС.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Отметим, что за прошлую неделю Госавтоинспекторами Югры было задержано 125 водителей за управление транспортом с признаками опьянения. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортным средством с признаками опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU