Ледовзрывные работы на реке Иртыш Югры стартуют 10 апреля

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-02T15:58:42+03:00

В этот период югорчанам следует обходить места, где они проводятся

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Ледовзрывные работы на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа начнутся 10 апреля. Об этом заявили в пресс-службе «Центроспас-Югории» сегодня, 2 апреля.

Первые работы по организации безаварийного пропуска льда спасатели проведут на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района – Кировский поворот.

В результате взрывных работ за счет разрушения льда увеличивается возможность прохождения льда и уменьшается вероятность возникновения заторов при начале ледохода.

Как отметил начальник группы взрыво-технических работ «Центроспас-Югории» Александр Пургин, следующие ледовзрывные работы планируется провести 17 и 24 апреля в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах соответственно.

Отметим, что местопроведении работ будет сообщено населению заранее. Югорчанам не следует пугаться взрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU