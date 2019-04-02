2019-04-02T15:58:42+03:00
Общество

Ледовзрывные работы на реке Иртыш Югры стартуют 10 апреля

В этот период югорчанам следует обходить места, где они проводятся
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ледовзрывные работы на реке Иртыш Югры стартуют 10 апреляЛедовзрывные работы на реке Иртыш Югры стартуют 10 апреляФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Ледовзрывные работы на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа начнутся 10 апреля. Об этом заявили в пресс-службе «Центроспас-Югории» сегодня, 2 апреля.

Первые работы по организации безаварийного пропуска льда спасатели проведут на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района – Кировский поворот.

В результате взрывных работ за счет разрушения льда увеличивается возможность прохождения льда и уменьшается вероятность возникновения заторов при начале ледохода.

Как отметил начальник группы взрыво-технических работ «Центроспас-Югории» Александр Пургин, следующие ледовзрывные работы планируется провести 17 и 24 апреля в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах соответственно.

Отметим, что местопроведении работ будет сообщено населению заранее. Югорчанам не следует пугаться взрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24