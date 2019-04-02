Ледовзрывные работы на реке Иртыш Югры стартуют 10 апреля
Ледовзрывные работы на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа начнутся 10 апреля. Об этом заявили в пресс-службе «Центроспас-Югории» сегодня, 2 апреля.
Первые работы по организации безаварийного пропуска льда спасатели проведут на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района – Кировский поворот.
В результате взрывных работ за счет разрушения льда увеличивается возможность прохождения льда и уменьшается вероятность возникновения заторов при начале ледохода.
Как отметил начальник группы взрыво-технических работ «Центроспас-Югории» Александр Пургин, следующие ледовзрывные работы планируется провести 17 и 24 апреля в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах соответственно.
Отметим, что местопроведении работ будет сообщено населению заранее. Югорчанам не следует пугаться взрывов.
ИСТОЧНИК KP.RU