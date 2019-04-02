Украина выдала властям Югры преступника
Компетентными органами Украины выдан гражданин Российской Федерации Приладыш Владимир, 1991 года рождения. Об этом сообщает прокуратура ХМАО-Югры.
По данным ведомства, Приладыш разыскивался для исполнения приговора Нижневартовского городского суда, которым он признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за грабёж.
Преступник в январе 2009 года в Нижневартовске, угрожая похитил у подростка сотовый телефон стоимостью восемь тысяч рублей.
Так как Приладыш после вынесения приговора скрылся от суда, в июне 2009 года он был объявлен в розыск. В последующем осужденный установлен на территории Украины, где отбывал наказание по приговору украинского суда.
По ходатайству прокуратуры округа, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Украины запрос о выдаче Приладыша, который в июле 2016 года удовлетворен.
После отбытия наказания в Украине, в феврале 2019 года Приладыш передан в Российскую Федерацию и в марте прибыл на территорию округа. В ближайшее время он будет направлен в исправительную колонию для отбывания наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU