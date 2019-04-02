2019-04-02T15:44:04+03:00
Общество

Украина выдала властям Югры преступника

Мужчина ограбил ребёнка десять лет назад
Алена Кульмухаметова
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Украина выдала властям Югры преступника. Фото с сайта прокуратуры ХМАОУкраина выдала властям Югры преступника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО
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Компетентными органами Украины выдан гражданин Российской Федерации Приладыш Владимир, 1991 года рождения. Об этом сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

По данным ведомства, Приладыш разыскивался для исполнения приговора Нижневартовского городского суда, которым он признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за грабёж.

Преступник в январе 2009 года в Нижневартовске, угрожая похитил у подростка сотовый телефон стоимостью восемь тысяч рублей.

Так как Приладыш после вынесения приговора скрылся от суда, в июне 2009 года он был объявлен в розыск. В последующем осужденный установлен на территории Украины, где отбывал наказание по приговору украинского суда.

По ходатайству прокуратуры округа, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Украины запрос о выдаче Приладыша, который в июле 2016 года удовлетворен.

После отбытия наказания в Украине, в феврале 2019 года Приладыш передан в Российскую Федерацию и в марте прибыл на территорию округа. В ближайшее время он будет направлен в исправительную колонию для отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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