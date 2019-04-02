СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-02T15:49:06+03:00

В ХМАО определились с весенними сроками охоты на боровую и водоплавующую дичь. Фото с сайта Природнадзора Югры

Стрелять можно не более трёх особей в день

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В Ханты-Мансийском автономном округе назвали сроки охоты на дичь. В охотничьих угодьях округа она варьируется из-за климатических особенностей.

Как сообщает Природнадзор Югры, на территории округа в весенний период охота на водоплавающую и боровую дичь осуществляется продолжительностью десять календарных дней в следующие сроки: в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61° северной широты, - с первой пятницы мая.

В охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61° северной широты до 62°, охота начнётся со второй пятницы мая. В охотничьих угодьях Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62° северной широты пострелять будет возможно с третьей пятницы мая.

При этом нормы добычи на одного охотника составляют: гусь белолобый – одна особь в день охоты; утки (селезни) – три особи в день охоты, вальдшнеп (самцы) – три особи в день охоты, глухарь (самцы) – одна особь за сезон охоты, тетерев (самцы) – две особи за сезон охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU