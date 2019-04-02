В Урае уголовник ограбил и избил мужчину

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-02T15:00:15+03:00

Дерзкое ограбление совершил ранее судимый житель Урая. Он отобрал телефон и деньги у местного жителя. Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Урае сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в грабеже. Известно, что находясь в одном из домов микрорайона «Лесной», злоумышленник избил мужчину и похитил сотовый телефон, банковскую карту и 2700 рублей. Отметим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями возбуждено уголовное дело. Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи. Фото: Татьяна Коркина

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Дерзкое ограбление совершил ранее судимый житель Урая. Он отобрал телефон и деньги у местного жителя.

Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному-Югре, в Урае сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в грабеже. Известно, что находясь в одном из домов микрорайона «Лесной», злоумышленник избил мужчину и похитил сотовый телефон, банковскую карту и 2700 рублей. Отметим, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU