2019-04-02T15:00:15+03:00
Происшествия

В Урае уголовник ограбил и избил мужчину

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Дерзкое ограбление совершил ранее судимый житель Урая. Он отобрал телефон и деньги у местного жителя. Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Урае сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в грабеже. Известно, что находясь в одном из домов микрорайона «Лесной», злоумышленник избил мужчину и похитил сотовый телефон, банковскую карту и 2700 рублей. Отметим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями возбуждено уголовное дело. Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.Дерзкое ограбление совершил ранее судимый житель Урая. Он отобрал телефон и деньги у местного жителя. Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Урае сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в грабеже. Известно, что находясь в одном из домов микрорайона «Лесной», злоумышленник избил мужчину и похитил сотовый телефон, банковскую карту и 2700 рублей. Отметим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями возбуждено уголовное дело. Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.Фото: Татьяна Коркина
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Дерзкое ограбление совершил ранее судимый житель Урая. Он отобрал телефон и деньги у местного жителя.

Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному-Югре, в Урае сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в грабеже. Известно, что находясь в одном из домов микрорайона «Лесной», злоумышленник избил мужчину и похитил сотовый телефон, банковскую карту и 2700 рублей. Отметим, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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