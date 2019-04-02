Владимир Путин объявил благодарность спортсменам из Югры

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-02T14:55:20+03:00

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Биатлонистам из Нижневартовска Екатерине Мошковой и Никите Поршневу объявлена благодарность за высокие спортивные достижения на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Документ подписан Президентом России Владимиром Путиным от 26 марта 2019 года.

Напомним, югорские спортсмены достойно выступили на Универсиаде, которая прошла в Красноярске с 2 по 12 марта. По результатам всех состязаний команда нашей страны заняла I место, завоевав 112 медалей: 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Так, Екатерина Мошкова завоевала четыре награды: в женском спринте на 7,5 км она заняла I место, в гонке преследования - I место, в масс-старте на 12,5 км - I место, в личной гонке на 15 км - II место. Никита Поршнев в индивидуальной гонке на 20 км занял I место, в гонке преследования на 12,5 км II место, в мужском спринте на 10 км III место.

ИСТОЧНИК KP.RU