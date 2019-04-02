СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-02T14:46:50+03:00

Подростку из Ханты-Мансийска грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Крупная партия наркотиков была обнаружена у 17-летнего жителя окружной столицы Югры в марте 2019 года.

Накануне в следственном комитете Югры сообщили, что завершено расследование уголовного дела в отношении юноши, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Согласно материалам дела, в марте 2019 года парень был задержан сотрудниками полиции на улице Гагарина в городе Ханты-Мансийск с крупной партией наркотиков.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом. Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере – тяжкое преступление, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU