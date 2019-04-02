2019-04-02T14:00:14+03:00
Происшествия

Нетрезвый вартовчанин украл из магазина ноутбук

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Накануне полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, находясь в торговом зале магазина электроники по улице Ленина, в состояние алкогольного опьянения, подозреваемый похитил ноутбук стоимостью 21 500 рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 44, из них: один случай вымогательства, угон, грабеж, 2 мошенничества, 15 краж и 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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