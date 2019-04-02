Югра в седьмой раз встречает фестиваль «Зелёный шум»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-02T13:57:11+03:00

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Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» открылся в Сургутской филармонии 1 апреля.

Участниками мероприятия – молодые музыканты из городов России и зарубежья – представят на суд жюри свои таланты, обменяются опытом, а также смогут объединиться в новые творческие проекты. Проект даёт возможность юным талантам соприкоснуться с лучшими образцами классического искусства.

Приветственный адрес организаторам и участникам фестиваля направил министр культуры России Владимир Мединский. Он отметил, что форум обрел замечательные традиции, подарил путевку в жизнь многим музыкантам, чьи имена сегодня украшают лучшие афиши мира. «Зеленый шум» – это звучный гимн не только весне и музыке, но и молодости, – говорится в письме министра. – Из года в год смотр предоставляет югорчанам возможность соприкоснуться с классическим искусством, не выезжая за пределы региона. Не менее важно и то, что фестиваль расширяет свое присутствие в других городах России приобретая, наряду с этим, известность и среди молодых исполнителей за рубежом». Владимир Мединский выразил надежду, что проект и в дальнейшем будет способствовать расширению гуманитарного сотрудничества, внесет заметный вклад в укрепление международных связей.

7 апреля в Сургутской филармонии президент фестиваля «Зеленый шум» Екатерина Мечетина представит гостям вечер фортепианной музыки.

Также запланированы встречи лауреатов международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» с творческой молодежью Сургута и Ханты-Мансийска. Так, в Сургуте концерт лауреатов конкурса и симфонического оркестра Сургутской филармонии состоится 9 апреля в 19:00. В Ханты-Мансийске творческий вечер примет концертно-театральный центр «Югра-Классик» 11 апреля в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU