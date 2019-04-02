СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-02T13:53:01+03:00

Житель Югры стал уголовником за 10 спиленных деревьев. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Югорчанину потребовались дрова. Он пришёл в лесхоз и попросил деляну. Ему выдали разрешение на отдалённом участке, добраться до которого проблематично. Мужчина отказался, самостоятельно напилил дрова рядом с домом и стал уголовником.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в марте сотрудниками Белоярской полиции совместно с представителями лесхоза выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений.

На территории Казымского лесничества 54-летний местный житель уничтожил 10 деревьев породы береза и сосна. В общей сложности под пилу незаконного лесоруба попало более 9 кубометров древесины. Эксперты подсчитали материальный ущерб лесному фонду на астрономическую сумму - 92 500 рублей за десять деревьев.

Отметим, что мужчина совершил рубку деревьев для отопления бани. Ранее он обращался в Лесхоз с просьбой выделить ему деляну для рубки дров. Сотрудники лесхоза предложили участок за пределами поселка Лыхма, но мужчина оформлять документы на спил деревьев отказался, в связи с тем, что для него это далеко. Спустя месяц подозреваемый срубил деревья вблизи города. Бревна он сложил на своем участке.

За незаконную рубку возбуждено уголовное дело. Югорчанину может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU