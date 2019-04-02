Настойку на змеях и ящерицах отняли таможенники Сургута у отдыхающих
В Сургуте во время таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров международных авиарейсов из Камрани (Вьетнам) у двух россиян были обнаружены экзотические сувениры, а именно - различные алкогольные настойки, содержащие растительные корни, ящериц, змей и представителей морской фауны.
По результатам проведенных экспертиз в составе одного из образцов настойки на змее и травах находилась кобра индийская,а в другой бутылке - морской конек, защищаемые Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Россияне купили настойки по причине их «высокого лечебного эффекта».
Таможенники возбудили дела об административных правонарушениях. Нарушителей ждет наказание: административный штраф и конфискация предмета правонарушения.
Также важно помнить, что в других странах действуют свои таможенные правила. Об этих правилах путешественников обязаны проинформировать представители туристических агентств, продающих путевки.
ИСТОЧНИК KP.RU