2019-04-02T13:39:21+03:00
Общество

Настойку на змеях и ящерицах отняли таможенники Сургута у отдыхающих

Нарушителей ждёт наказание
Алена Кульмухаметова
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Настойку на змеях и ящерицах отняли таможенники Сургута у отдыхающих. Фото с сайта pixabay.comНастойку на змеях и ящерицах отняли таможенники Сургута у отдыхающих. Фото с сайта pixabay.com
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В Сургуте во время таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров международных авиарейсов из Камрани (Вьетнам) у двух россиян были обнаружены экзотические сувениры, а именно - различные алкогольные настойки, содержащие растительные корни, ящериц, змей и представителей морской фауны.

По результатам проведенных экспертиз в составе одного из образцов настойки на змее и травах находилась кобра индийская,а в другой бутылке - морской конек, защищаемые Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Россияне купили настойки по причине их «высокого лечебного эффекта».

Таможенники возбудили дела об административных правонарушениях. Нарушителей ждет наказание: административный штраф и конфискация предмета правонарушения.

Также важно помнить, что в других странах действуют свои таможенные правила. Об этих правилах путешественников обязаны проинформировать представители туристических агентств, продающих путевки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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