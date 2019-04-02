Вирус снял с карты жителя Югры приличную сумму денег

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-02T12:59:12+03:00

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Накануне, в дежурную часть полиции Советского района обратился 51-летний житель поселка Пионерский. Мужчина просил разыскать неизвестного, похитившего порядка 15 тысяч рублей с банковской карты его сына.

Выяснилось, что на имя сына заявителя зарегистрирован счет в одном из коммерческих банков, к которому привязана карта пользователя и подключено приложение «Мобильный банк» без смс-оповещений. В один из дней молодой человек решил воспользоваться имеющимися на карте деньгами, но обнаружил их отсутствие. Как выяснилось, деньги были сняты накануне неизвестными. Предположительно, ранее на телефон молодому человеку пришло смс-оповещение со ссылкой, содержащей вирусную программу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU