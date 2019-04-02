Озвучена сумма призового фонда Югорского лыжного марафона

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-02T12:56:10+03:00

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Победитель Югорского лыжного марафона получит денежный приз в размере 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест – 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Суммарный призовой фонд Югорского лыжного марафона составит более 1,8 млн рублей.

По информации «ЮграМегаСпорт», призы будут распределены среди победителей на каждой дистанции в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин. Напомним, для участников марафона предлагается три дистанции - 5, 25 и 50 км.

Напомним, в этом году соревнования в Ханты-Мансийске включены в международную систему Worldloppet FIS CUP и станут заключительным этапом Кубка. Планируется, что участие в гонке примут лидеры Кубка - французы Дамьен Тарантола, Жерар Ангелет, Луи Гигон, эстонка Татьяна Маннима и чешская спортсменка Клара Моравкова. Свое участие в марафоне уже подтвердили олимпийский чемпион Александр Легков и лидер Worldloppet FIS CUP среди женщин Мария Грэфнингс.

ИСТОЧНИК KP.RU