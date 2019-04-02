2019-04-02T12:56:10+03:00
Спорт

Озвучена сумма призового фонда Югорского лыжного марафона

Участие в гонке примут лидеры Кубка
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Озвучена сумма призового фонда Югорского лыжного марафона. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Озвучена сумма призового фонда Югорского лыжного марафона. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

Победитель Югорского лыжного марафона получит денежный приз в размере 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест – 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Суммарный призовой фонд Югорского лыжного марафона составит более 1,8 млн рублей.

По информации «ЮграМегаСпорт», призы будут распределены среди победителей на каждой дистанции в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин. Напомним, для участников марафона предлагается три дистанции - 5, 25 и 50 км.

Напомним, в этом году соревнования в Ханты-Мансийске включены в международную систему Worldloppet FIS CUP и станут заключительным этапом Кубка. Планируется, что участие в гонке примут лидеры Кубка - французы Дамьен Тарантола, Жерар Ангелет, Луи Гигон, эстонка Татьяна Маннима и чешская спортсменка Клара Моравкова. Свое участие в марафоне уже подтвердили олимпийский чемпион Александр Легков и лидер Worldloppet FIS CUP среди женщин Мария Грэфнингс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Настойку на змеях и ящерицах отняли таможенники Сургута у отдыхающих
Вирус снял с карты жителя Югры приличную сумму денег
В весенние праздники в Югре повысят меры безопасности
Задержан убийца, спрятавший тело мужчины в деревянном туалете в Югре
В Югре задержаны трое безработных мужчин за слив топлива с баков
Вартовчан приглашают на Комсомольское озеро в День вороны
Пожилая сургутянка перевела аферисту около 200 тысяч рублей
Ханты-Мансийск получил детальную 3D-карту города
В Сургуте полицейские обнаружили наркопритон
Вартовчанам больше не нужно стоять в очереди расчетного центра ради компенсации
Югорчанка солгала об угоне авто, чтобы спасти мужа от суда
В Ханты-Мансийске мастерят костюмы на «Вороний день»
На трассе в Сургутском районе в ДТП с участием большегруза пострадали три подростка
Директор фирмы из Пыть-Яха скрыл от налоговой 15 миллионов рублей
Жители Ханты-Мансийска недовольны высокими тарифами и на вывоз мусора
Когалымчанку заключили под арест по подозрению в убийстве сожителя
Погода в Югре 2 апреля: сильный ветер и плюсовая температура
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум – 2019
Автоинспекторы Югорска подменили права водителям, чтобы посмеяться
В Ханты-Мансийске стартовали заключительные биатлонные старты сезона