В весенние праздники в Югре повысят меры безопасности

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-02T12:34:05+03:00

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Накануне состоялось плановое совместное заседание антитеррористической комиссии Югры и оперативного штаба.

- Второй квартал 2019 года насыщен масштабными мероприятиями с участием как югорчан, так и гостей из-за рубежа: международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, Пасха, День весны и труда, День Победы, День России, Ураза-Байрам. В этой связи необходимо проверить места массового пребывания людей, исключить проведение мероприятий на объектах, не оборудованных инженерно-техническими средствами, обеспечивать антитеррористическую защищенность в соответствии с действующим законодательством, – отметил замгубернатора Геннадий Бухтин.

Он поручил провести проверки состояния антитеррористической защищенности объектов, их готовности к проведению праздничных мероприятий. Кроме того, первый заместитель губернатора дал поручение муниципальным АТК организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и до 20 апреля направить утвержденные графики в адрес антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU