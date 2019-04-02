СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-02T12:02:02+03:00

Задержан убийца, спрятавший тело мужчины в деревянном туалете в Югре. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Он отправился на работу в другой регион

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Тело сотрудника одной из производственных баз со следами насильственной смерти было 25 марта в помещении деревянного туалета на территории производственной базы в Нижневартовском районе.

Как сообщает следственный комитет Югры, погибшим оказался 52-летний гражданин Киргизской Республики. По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили убийцу. По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний житель Калининградской области.

По версии следствия, некоторое время назад подозреваемый и потерпевший работали и проживали на территории производственной базы. В феврале 2019 года между мужчинами во время совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой подозреваемый зарезал мужчину, а потом спрятал тело. После совершения убийства подозреваемый говорил другим работникам базы, что потерпевший уехал работать на другой объект.

В конце марта подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками полиции в Омской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя СКР мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU