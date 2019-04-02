2019-04-02T10:56:24+03:00
Звезды

Вартовчан приглашают на Комсомольское озеро в День вороны

Праздник состоится в выходной день
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на Комсомольское озеро в День вороны. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают на Комсомольское озеро в День вороны. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Приход весны по календарю хантов и манси отметят в Нижневартовске в воскресенье, 7 апреля. Мероприятие начнется с театрализованного представления «Вурна хатл», что переводится как «Вороний день». Горожане узнают, как народы Севера встречали весну и что символизирует ворона у ханты и манси.

По данным организаторов, на набережной Комсомольского озера в полдень состоится фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

В концертной программе примут участие национальные коллективы «Мари», «Инвожо», «Илем». Фольклорный ансамбль «Тор-Най» исполнит песни коренных народов Севера.

Спортсмены школы олимпийского резерва Нижневартовска пригласят горожан проверить свою силу и ловкость, а также принять участие в национальных видах спорта – метании тыньзяня на хорей, прыжках через нарты. Горожан угостят хантыйской ухой, а также они украсят священную березу калачиками – символом прихода весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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