2019-04-02T10:50:52+03:00
Происшествия

Пожилая сургутянка перевела аферисту около 200 тысяч рублей

Женщина пыталась совершить покупку в интернет-магазине
Алена Кульмухаметова
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Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратилась 81-летняя местная жительница, которая пострадала от действий мошенников.

Полицейским старушка рассказала, что в сети Интернет на одном из сайтов увидела объявление о продаже лекарства по выгодной стоимости. Пенсионерка, оставила заявку на приобретение товара. Связавшийся с ней оператор интернет-магазина, в ходе разговора убедил произвести полную оплату заказа. Женщина отправилась в отделение банка и перевела 185 тысяч рублей. После чего, номер телефона афериста стал недоступен.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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