Ханты-Мансийск получил детальную 3D-карту города

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-02T10:44:18+03:00

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Ориентироваться в столице Югры станет гораздо проще. В Ханты-Мансийске заработал 2ГИС — детальная 3D-карта города с подробным справочником организаций, маршрутами общественного транспорта и навигатором.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на интерактивной карте окружного центра отмечены все районы города: Центр, ОМК, Учхоз, Самарово, Студгородок, СУ 976 и другие. На карте можно найти более 6 тысяч зданий, а в справочнике — информацию о трёх тысячах организаций города, включая их телефоны, график работы, способы оплаты услуг. Кроме этого, в приложении присутствует информация обо всех культурно-исторических объектах окружного центра. Главные достопримечательности Ханты-Мансийска доступны в 3D.

В веб-версии на сайте 2gis.ru можно построить маршруты проезда на общественном транспорте или автомобиле, а в мобильном приложении — запустить навигатор.

Напомним, 2ГИС — международная технологическая компания, которая разрабатывает сервисы для комфортной жизни в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU