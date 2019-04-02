В Сургуте полицейские обнаружили наркопритон

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-02T10:28:31+03:00

В Сургте полицейские обнаружили наркопритон. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Много беспокойство приносила нехорошая квартира жителям многоквартирного дома в Сургуте. Как оказалось, место приглянулось наркоманам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, выяснилось, что сургутянин систематически предоставлял свою квартиру для приготовления и употребления наркотиков. Во время обыска квартиры полицейскими обнаружены приспособления для употребления наркотиков и свертки с остатками запрещенных веществ.

Мужчина пояснил, что предоставлял свое жилище в обмен на наркотики для собственного употребления. Стоит отметить, что безработный хозяин квартиры ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU