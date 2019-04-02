СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-02T09:16:57+03:00

Вартовчанам больше не нужно стоять в очереди расчетного центра ради компенсации. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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С 1 апреля 2019 года для большей части жителей Нижневартовска упрощается процедура подачи документов на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Накануне, филиал Центра социальных выплат Югры в Нижневартовске и Нижневартовский расчетно-информационный центр 25 марта подписали соглашение о межведомственном взаимодействии, при котором будет осуществляться обмен информацией о начисленных платежах и отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги без привлечения вартовчан.

- Нововведения коснутся всех собственников жилья, чьи квартиры находятся на обслуживании управляющих организаций: АО «УК №1», ОАО «УК №2», АО «ЖТ №1», МУП «ПРЭТ №3» и старой части города. Вартовчанам для получения бумажных справок больше не придется стоять в очереди НРИЦ, который осуществляет расчет платы за ЖКУ для перечисленных управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов. В будущем, если остальные управляющие компании подпишут аналогичное соглашение, услуга будет доступна большему числу горожан, – рассказала начальник филиала Центра социальных выплат Югры в Нижневартовске Анастасия Золотухина.

Напомним, за счет средств федерального и регионального бюджетов представляется ряд мер социальной поддержки, направленных на компенсацию расходов за жилищно-коммунальные услуги.

- Всего в 2018 году указанными мерами воспользовались более 35 тысяч горожан, выплаты осуществлены на сумму более чем 750 млн рублей – в среднем более 21 тысячи рублей на получателя. Это составляет 24% от общего объема финансирования, направленного на выплату мер социальной поддержки в городе. В прошлом году в нижневартовский филиал Центра социальных выплат Югры поступило более 12 000 обращений на предоставление субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, – рассказала Анастасия Золотухина.

ИСТОЧНИК KP.RU