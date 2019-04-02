Югорчанка солгала об угоне авто, чтобы спасти мужа от суда

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-02T08:59:27+03:00

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Штраф в размере восемь тысяч рублей придётся выплатить югорчанке за ложный донос.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне Советским районным судом ХМАО – Югры 27-летняя жительница поселка Пионерский признана виновной в заведомо ложном доносе.

В августе 2016 года девушка обратилась в дежурную часть полиции по Советскому району с заявлением об угоне, принадлежащего ей автомобиля. Полицейскими установлено, что муж заявительницы, будучи пьяным, управляя её автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был причинен крупный материальный ущерб городскому поселению. Заявив о хищении авто, супруги надеялись уйти от ответственности.

Помимо назначенного наказания гражданке придется возместить материальный ущерб в размере около 15 тысяч рублей, причиненный ОМВД России по Советскому району за отвлечение сил и средств, направленных на раскрытие и расследование указанного вымышленного преступления, и установление обстоятельств его совершения, соразмерный проделанной работе каждого сотрудника полиции по данному заявлению.

ИСТОЧНИК KP.RU