В Ханты-Мансийске мастерят костюмы на «Вороний день»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-02T08:52:13+03:00

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Народы ханты и манси готовятся встречать Вороний день. Так, в Ханты-Мансийске готовятся к встрече весны по обычаям коренных малочисленных народов Югры.

Праздник развернется в полдень, 13 апреля, на территории парка имени Бориса Лосева, где соберутся около 70 творческих коллективов с разных уголков региона, в том числе и из Ханты-Мансийска. Культурная программа мероприятия обещает быть насыщенной и увлекательной.

- В программе: соревнования по традиционным видам спорта, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и даже церемония чествования новорожденных детей. На свежем воздухе желающие смогут подкрепиться горячими пирогами и чаем. Хорошее настроение гарантировано всем жителям города и гостям, – пообещала художественный руководитель Окружного дома народного творчества Мария Клешнина.

«Гвоздем» программы, по мнению организаторов, обещает стать конкурс на лучший костюм вороны. Сшить или смастерить его из любых подручных материалов могут все желающие независимо от возраста, чтобы потом под бурные аплодисменты продемонстрировать его на главной праздничной сцене.

Отметим, что конкурс на лучший костюм вороны стал уже доброй традицией для югорчан. Необходимо изготовить стилизованное одеяние и презентовать его на дефиле во время праздника. Костюм должен быть не только красивым, но и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU