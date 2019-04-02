СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-02T08:43:57+03:00

На трассе в Сургутском районе в ДТП с участием большегруза пострадали три подростка. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с четырьмя пострадавшими случилось накануне в Сургутском районе. Виновник аварии также пострадал.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 1 апреля в 05:45 на 243 километре автодороги «Сургут – Когалым» Сургутского района 39-летний водитель за рулём «HYUNDAI», допустил наезд на стоящий большегруз «МЕРСЕДЕС». В результате ДТП водитель и три пассажира «HYUNDAI», девушки 17, 16, 15 и лет получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних

Задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и пять – за повторное управление с признаками опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU