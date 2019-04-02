СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-02T08:25:40+03:00

Директор фирмы из Пыть-Яха скрыл от налоговой 15 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

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Следователи Пыть-Яха возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, отпускающего товар в розницу. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следственного комитета Югры, в период с 2014 по 2016 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 15 миллионов рублей, предоставив в налоговую службу декларации с ложными сведениями.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, и установление всех обстоятельств преступления.

Стоит отметить, что уголовный закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности подозреваемых за совершение налоговых преступлений, в случае, если преступление такой категории ими совершено впервые, а также если они в добровольном порядке и в полном объеме возместили сумму недоимки по налогам, в том числе штрафы и пени.

ИСТОЧНИК KP.RU