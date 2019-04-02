Жители Ханты-Мансийска недовольны высокими тарифами и на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-02T07:59:43+03:00

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В окружной столице Югры накануне состоялась встреча, посвященная переходу на новую систему обращения с мусором.

Напомним, услуга по обращению с ТКО переведена из разряда жилищных услуг в коммунальные, и плата взимается теперь не с квадратного метра, а с человека. До 1 октября 2018 г. средняя по Ханты-Мансийску стоимость вывоза мусора составляла 3,96 руб. с «квадрата», теперь - 133,55 руб. с одного человека.

Участники общественных обсуждений ознакомились с результатами интернет-опроса, проведенного в рамках проекта «Мы вместе!» на официальном портале органов местного самоуправления admhmansy.ru (75 участников) и в соцсети «Вконтакте» (около 200 участников). Результаты на разных площадках несколько различались, но в основном оказались схожими. Первым итогам перехода на новую систему обращения с ТКО в Ханты-Мансийске дали оценку «хорошо» не более 8% участников опроса, «плохо» - от 46% до 66%. Среди проблем с организацией сбора и вывоза мусора большинство голосовавших назвали следующие: высокая плата за обращение с ТКО - 47%-70%, недостаточно возможностей для раздельного сбора и переработки мусора - 37%-52%, недостаточно информации об организации системы обращения с ТКО, о правах и обязанностях ее участников - 18-48%.

Участники встречи получили возможность лично высказать свои претензии к организации системы обращения с мусором. Например, Ирина Титаренко, старшая по дому №14/1 на ул. Лопарева рассказала, что контейнеры для раздельного сбора мусора в их дворе часто переполнены.

Один из горожан выразил озабоченность утилизацией опасных отходов, батареек и ртутных ламп: соблюдаются ли нормы, защищающие окружающую среду? Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Калашников ответил, что Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие отправляет такие отходы на переработку - на предприятия в Тюмени и Екатеринбурге, при этом движение этих отходов контролируют федеральные органы власти.

Хантымансиец Юрий Шагут рассказал, что при новой системе его отношения с обслуживающей организацией не складываются. Живя в индивидуальном жилом доме, он использует большую часть отходов: бумага и картон идут на растопку, пищевые отходы - на корм домашним животным и в компост, пластик - в общий контейнер для сбора пластика. В результате контейнер, который был им специально приобретен несколько лет назад, заполняется за полгода. Прежде Юрий Кузьмич заключал договор с МДЭП на вывоз мусора дважды в год, но с единым региональным оператором АО «Югра Экология» договориться о таком сотрудничестве не удается, поскольку оператор не заинтересован в заключении договоров с владельцами частных домов.

Многие участники встречи высказывали недовольство возросшей величиной платы за услугу обращения с ТБО. «Подушевой» тариф более справедливый, чем плата с «квадрата», однако по факту переход финансово ударил прежде всего по малоимущим, которым недоступно просторное жилье. Кроме того, на встрече выяснилось, что немало потребителей не понимает, почему нужно оплачивать деятельность вновь созданной структуры - регионального оператора. Ведь как и прежде, с привычных контейнерных площадок все тот же МДЭП вывозит мусор на прежнее место - полигон, без сортировки.

ИСТОЧНИК KP.RU