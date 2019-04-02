СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-02T07:40:00+03:00

Когалымчанку заключили под арест по подозрению в убийстве сожителя Фото: Татьяна Коркина

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Серьёзный тюремный срок грозит жительнице Когалыма за убийство возлюбленного. Пылкая ссора не укрепила отношения, а сделала её вдовой и привела на скамью подсудимых.

По информации следственного комитета Югры, в Когалыме завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в убийстве.

В январе 2019 года обвиняемая во время ссоры нанесла своему сожителю удар ножом в грудь, в результате чего последний скончался на месте преступления. Обвиняемая была задержана и заключена под стражу.

В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU