СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-02T07:00:49+03:00

Погода в Югре 2 апреля: сильный ветер и плюсовая температура Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 2 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, по северо-западным районам без осадков, слабые гололедные явления. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, местами 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+4 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный, западный 8-14 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха: +1,+2 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-17 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду. Температура воздуха: +2, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU