В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум – 2019

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-01T16:28:21+03:00

Изменить размер текста: A A

3-4 апреля в Ханты-Мансийске пройдет VIII Югорский промышленный форум. Ежегодно форум собирает в окружной столице представителей органов государственной власти и науки, экспертов и специалистов промышленной отрасли, руководителей предприятий.

В форуме примут участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства ХМАО – Югры, Ассоциации индустриальных парков России, Американской торговой палаты в России, Конфедерации итальянской промышленности в России, Торгово-промышленной палаты России, ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, X5 RetailGroup и другие.

Ожидается участие представителей порядка 15 регионов России (ХМАО-Югры, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской, Вологодской областей, Чувашской Республики, Республика Татарстан) а также делегатов из Чехии, Словакии, Азербайджана.

В рамках Югорского промышленного форума – 2019, состоятся сессии, круглые столы, семинары, презентации. Откроется мероприятие с пленарного заседания «Растущие индустрии: в поисках новых возможностей для бизнеса». Его участники обсудят вопросы динамично меняющейся экономики, задающей новые тренды и траектории развития, новые ниши для эффективного бизнеса и другие.

3 апреля участникам Форума представится возможность посетить секции:

- Сессия "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: современные системы подготовки кадров для новой промышленности"

- Сессия "НЕФТЕГАЗ: Локализация и кооперация. Реализация промышленного потенциала нефтегазового комплекса"

- Сессия «ЭКСПОРТ / Проектное управление как инструмент реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

- Сессия «ТОЧКИ РОСТА / Инвестиционная инфраструктура и новые индустрии»

- Круглый стол международного бизнеса «ЮГРА. РЕАЛИЗУЯ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ»

Во второй день, 4 апреля, состоятся круглые столы «Создание межрегионального промышленного кластера «Полярный вектор», «Перспективы развития регионального рынка продукции деревообрабатывающих предприятий Югры», «Внедрение программ повышения производительности труда на промышленных предприятиях Югры», Сессия «ЭКОПРОМ: Переработка и ответственная утилизация ТКО и промышленных отходов», а также продолжение работы семинаров и секций.

В рамках форума состоится специализированная выставка. На выставке будут представлены возможности ведущих промышленных предприятий Югры и России, последние разработки и достижения промышленной отрасли.

Гостям выставки продемонстрируют работающие в демонстрационном режиме сварочное оборудование, снегоболотоход, изделия металлообработки, инновационные проекты.

Так, на выставке Технопарк Югры представит проекты резидентов:

- проект «Разработка и внедрение технологий для одновременно-раздельной эксплуатации двух и более пластов с помощью электромеханического оборудования»;

- проект «Технология повышения дебита скважины методом термохимической обработки продуктивного пласта «МИД-ТОП»;

- проект «Портал строительных услуг Югры»;

- проект «Разработка и внедрение устройства для аналитического прибора»;

- проект «Разработка и производство датчиков горючих газов».

Югорский промышленный форум состоится 3-4 апреля, с 9:00 – 18:00, место проведения КВЦ «Югра-Экспо», ул. Студенческая, 19.

Приглашаем руководителей, предпринимателей, специалистов, жителей и гостей города посетить специализированную выставку и принять участие в работе Форума!

Выставка и все мероприятия деловой программы являются бесплатными для посещения.

Регистрацию можно пройти на месте или заранее, заполнив форму на сайте.

Организаторами форума выступают - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонд развития Югры, ООО «Югра-Экспо», при поддержке Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU